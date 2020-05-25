В Казани часть жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, размещены в отеле

Сегодня в пятиэтажном доме на Волгоградской в Казани произошел взрыв газа, пострадала девушка, были эвакуированы 52 человека. Часть граждан разместили во временном пункте на базе школы, остальным разрешили вернуться в квартиры.

Как уточнили в МЧС РТ, жильцы 4 и 5 этажа второго подъезда (квартиры № 34,35,36,38,39) размещены в пункте временного размещения на базе отеля "Релита" на Декабристов, 85г. В отель заехали шесть человек, в том числе ребенок. Жители квартир № 33,37 второго подъезда размещены у родственников.

После проведения укрепительных работ строительных конструкций жители 1-3 этажей второго подъезда будут допущены в свои квартиры.

Напомним, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, Следком и прокуратура проводят проверку.