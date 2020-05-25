В Следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в Казани, сообщают в ведомстве. При происшествии пострадала и была отправлена в больницу 30-летняя женщина.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в Следкоме.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Прокуратура Татарстана также проведет проверку по факту инцидента. В формулировке ведомства значится "взрыв газа в жилом доме".