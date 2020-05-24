В Татарстане зафиксировано 90 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за прошедшие сутки подтверждено 90 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Среди новых случаев шесть завозных, все остальные - контактные. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Казани - 38 человек, следом идут Набережные Челны - 10 пациентов. По шесть случаев в Зеленодольском и Атнинском районах, четыре - в Нижнекамском, по три - в Буинском, Дрожжановском и Елабужском. По два случая зафиксированы в Альметьевском, Балтасинском, Лениногорском и Пестречинском районах, по одному - в Апастовском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, Сармановском и Тюлячинском.

Среди пациентов 32 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 30 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, семь человек - от 70 до 80, двое - от 18 до 30, один - от 80 до 90.

Всего на 24 мая в Татарстане зарегистрировано 2787 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки выздоровело 82 человека, за все время - 1907.