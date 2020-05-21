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пресс-служба «Рубина»

«Рубин» купил чартер за 3 млн для возвращения легионеров, двое едут на машине

21.05.2020, 13:24 0 prokazan.ru
У одного игрока выявлен положительный тест на коронавирус

Рестарт немецкой Бундеслиги и намеченное возвращение футбольных чемпионатов в таких странах как Чехия, Португалия, Дания, подтолкнуло руководство РФС к принятию решения о рестарте чемпионата России с 21 июня. Решение Бюро Исполкома РФС поставило клубы в неравное положение: старт тренировок и проблемы с возвращением легионеров.

Первым шагом на пути возобновления тренировочного процесса стало тестирование игроков на коронавирус. В «Рубине» подтвердился один случай заражения. Единственный положительный тест на новую коронавирусную инфекцию выявлен у Константина Плиева. Для клуба это не станет проблемой, так как игрок находится во Владикавказе и с другими членами команды не контактировал.

«Рубин» стал третьим клубов в ТРПЛ, где подтвердился положительный тест на коронавирус. Первым стал столичный «Локомотив», где коронавирус найдет у Джефферсона Фарфана. Наиболее сложная ситуация в московском «Динамо»: три игрока, тренер и сотрудник клуба. Появление инфицированных игроков стало логическим завершением активного тестирования, которое необходимо перед стартом тренировочного процесса.

Казанский клуб выступал против доигрывания сезона. Российские букмекерские конторы уже открыли прием ставок на первый матч «Рубина» после рестарта чемпионата. 21 июня казанский клуб проведет гостевой матч с «Уралом», где с минимальной форой, но считается фаворитом.

Возвращение легионеров

«Рубин» одним из первых клубов ТРПЛ получил разрешение от властей региона на возобновление тренировочного процесса. Приступить к тренировкам под руководством Леонида Слуцкого могут только российские игроки, в то время как легионерам предстоит провести две недели на карантине и сдать тест на коронавирус.

Возвращение иностранных игроков в Казань стало настоящим приключением, но удачное логистическое решение помогло избежать двойного карантина. Все шесть легионеров и тренер физиотерапевт прилетели в Казань на одном чартерном рейсе. Казанский клуб заплатил 3 млн рублей за чартер из Германии, но игроки самостоятельно добирались до Франкфурта:

► Дарко Йевтич находился в Швейцарии;

► Оливер Абильдгор в Дании;

► Карл Старфельт в Швеции;

► Пабло Сантос в Португалии;

► Силвие Бегич и Филип Уремович в Хорватии;

► Стюарт Лик в Англии.

Прямой рейс из немецкого Франкфурта в Казань помог избежать двойного карантина. Если бы легионеры добирались сначала в Москву, а затем в Казань, то две недели карантина прошло бы в столице, а затем еще две недели карантина по прилету в Татарстан. Проблема двойного карантина – главная сложность в доставке легионеров для провинциальных клубов.

По прилету в Казань, легионеры отправились не на базу, а по домам, где проведут две ближайшие недели на карантине, после чего смогут приступить к тренировкам с командой.

Грузинские таланты

Еще два легионера казанского клуба находятся в Грузии. Решить проблему с возвращением юных талантов Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили поможет личный автомобиль. Власти Грузии могут снять запрет на авиасообщение с Россией 22 мая, но казанский клуб не стал дожидаться открытия воздушных границ.

Юные футболисты вернутся в Казань на автомобиле с личным водителем. «Рубин» получил помощь от РФС в решении этой проблемы. Специальные службы Грузии получили уведомление о пересечение границы двумя футболистами и проблем возникнуть не должно. Для футболистов это не первая поездка на автомобиле, так как после объявления паузы в Тбилиси спортсмены добирались также на авто. Первая поездка длилась 2,5 дня, но задержка связана со снегопадом и задержкой на границе. Обратный путь спортсмены планируют осилить за 22 – 24 часа.

По приезду в Казань, грузинские легионеры команды, также, как и прилетевшие на самолете, пройдут тест на коронавирус и проведут две недели на карантине.

Возобновление чемпионата России по футболу намечено на 21 июня. Восемь туров и матчи Кубка России займут пять недель, то есть по два матча в неделю. Завершение сезона будет кубковым финалом 25 июля. 

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