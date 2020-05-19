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Фото pixabay.com

В поездах и железнодорожных кассах Татарстана начнут продавать маски и перчатки. Известна их цена

19.05.2020, 17:03 214 1 prokazan.ru

С 21 мая в кассах и поездах железной дороги в Татарстане начнут продавать маски и перчатки. Об этом сообщают в пресс-службе пригородной пассажирской компании "Содружество". 

Маска, по данным компании-перевозчика, будет стоить 22 рубля, пара перчаток – 4 рубля. Также средства индивидуальной защиты поступят в продажу на все станции и остановочные пункты, где есть работающие кассы. На сегодняшний день их сорок.

Напомним, что с 12 мая в Республике Татарстан проезд в пригородных поездах без масок и перчаток запрещён. Ежедневно проводятся рейды по выявлению пассажиров без средств индивидуальной защиты. За нарушение установлена административная ответственность в виде штрафа.

Общественный транспорт Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
19 мая 2020
17:30
Себестоимость этих масок, судя по их цене в январе - 50 копеек.

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