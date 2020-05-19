С 21 мая в кассах и поездах железной дороги в Татарстане начнут продавать маски и перчатки. Об этом сообщают в пресс-службе пригородной пассажирской компании "Содружество".

Маска, по данным компании-перевозчика, будет стоить 22 рубля, пара перчаток – 4 рубля. Также средства индивидуальной защиты поступят в продажу на все станции и остановочные пункты, где есть работающие кассы. На сегодняшний день их сорок.

Напомним, что с 12 мая в Республике Татарстан проезд в пригородных поездах без масок и перчаток запрещён. Ежедневно проводятся рейды по выявлению пассажиров без средств индивидуальной защиты. За нарушение установлена административная ответственность в виде штрафа.