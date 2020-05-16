Тепла ждать не стоит: стал известен прогноз погоды в Татарстане на выходные

В Татарстане в ближайшие дни не стоит ожидать потепления, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Сегодня днем в республике ожидается до +17 градусов, а в Казани - до +15 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 мая, осадки на территории республики маловероятны, однако днем атмосферный фронт принесет с собой небольшие дожди. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов в ночные часы и от +15 до +20 в дневные.

В ночь на понедельник, 18 мая, осадков в Татарстане вновь не ожидается, но днем «под влиянием очередного северо-западного циклона и активного атмосферного фронта» вновь будут идти дожди. Днем ожидается до +15... +20 градусов.