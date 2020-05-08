Роспотребнадзор рекомендовал на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора. Как сообщают в ведомстве, при сортировке отходов и их переработке возникает вероятность заражения коронавирусом сотрудников предприятий, которые этим занимаются.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, это связано с лечением пациентов с легкими формами коронавируса на дому. Любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через 3 дня и не нанесет ущерба, приводят сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, ранее в МЧС Татарстана просили граждан не сжигать одноразовые маски и перчатки на балконах. Сообщалось, что их достаточно упаковать и выбросить.