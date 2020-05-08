Семья из Казани погибла в аварии под Самарой. По данным региональной ГИБДД, ДТП произошло 6 мая около 22 часов в Красноярском районе Самарской области.

На 74 километре автодороги Самара – Ульяновск – Димитровград столкнулись "Шевроле Круз" и "КИА Церато". 39-летний водитель "корейца" двигался по трассе Ульяновск-Самара со стороны Самары в направлении Димитровграда. Он выехал на встречку, где врезался в "Шевроле" под управлением 41-летнего мужчины.

В аварии погиб водитель "КИА" и семья из Казани, которая находилась в "Шевроле": водитель, 42-летняя женщина, 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и семилетняя девочка.