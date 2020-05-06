Через одну-две недели после майских праздников медики ожидают всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

"Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным", — считает Коновалов.

Возможность такого роста он связывает с массовым нарушением россиянами режима самоизоляции в праздничные дни. Он также подчеркнул: если люди будут руководствоваться мыслью, что так или иначе переболеют все, и начнут выходить на улицы, заболевание тяжелыми формами будет носить массовый характер.

Отмечается также, что если в России сохранится тенденция к увеличению новых случаев заболевания COVID-19 на 10 тысяч в сутки, то в ближайшее время страна войдет в первую пятерку государств — лидеров по общему числу заразившихся коронавирусом.