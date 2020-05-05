Около половины россиян, заболевших коронавирусом, не имели симптомов, сообщает Минздрав. О том, как понять, что человек может быть заражен, в интервью "Российской газете" рассказал советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, следует обратить внимание на количество контактов с другими людьми.

"Важные факторы, на которые следует обратить внимание, - это наличие контакта с заболевшим, активное пребывание без защитных средств в местах, где более вероятно наличие заболевших (поликлиники, больницы, социальные объекты), контакт с недавно приехавшим из-за границы, присутствие заболевших в находящихся рядом с вами квартирах", - сообщил Малеев.

Также он отметил, что чаще и тяжелее заболевают люди, имевшие более продолжительный контакт с заболевшими, не соблюдавшие мероприятия по защите и дезинфекции, а также имеющие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, страдающие ожирением, с нарушением иммунитета, причем даже в молодом возрасте и при запоздалом обращении за медицинской помощью. Медики рекомендуют при появлении даже незначительных симптомов обращаться за врачебной помощью.

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