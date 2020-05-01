«Умирать не хочется»: татарстанцы в соцсетях требуют информацию о домах, где есть случаи COVID-19

В аккаунте оперштаба РТ по борьбе с коронавирусом, где публикуют все оперативные данные, регулярно появляются недовольные комментарии татарстанцев.

Одной из насущных тем таких комментариев является информация о населенных пунктах, районах городов и домах, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Граждан беспокоит мысль о том, что они могут заразиться COVID-19 в собственном подъезде.

"Прошу начать публиковать данные по месту жительства заболевших и находящихся под наблюдением врачей, город/улица/дом. В случае появления заразившихся в твоем доме хорошо подумаешь, стоит ли выходить из дома или лучше посидеть дома". (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

"Может когда станете публиковать дома и подъезды где живут люди, что лечатся на дому, цыфры пойдут на спад. Отсюда столько контактных, потому что люди выносят мусор, скорее всего ходят в магазин или аптеку".

"Хорошо бы по Казани, какая улица, какой дом, чтобы знать, что по отношению к этому дому в ближайший магазин, аптеку надо ходить строго в перчатках, в очках и в масках, в подъезде ничего не трогать!"

"Действительно даже не пишите в каком поселение в буинским районе и все так ,то у нас есть маленькие дети ,да и вообще уже страшно становится всем болеть никому не хочется ,да и умирать тем более"

"Сделайте пожалуйста карту с заболевшими. Ведь если люди будут видеть где реально были больные будут больше сидеть дома , а не ходить по гостям." - пишут пользователи соцсетей,

В оперштабе РТ призывают соблюдать меры предосторожности

Представители оперштаба на такие просьбы отвечают лаконично:

"меры профилактики необходимо соблюдать везде"

Также татарстанцы предположили, что данные о месте жительства зараженных не разглашают ради их безопасности.

"чтоб полоумные самосудом не занимались" - высказываются комментаторы.

Напомним, что в Татарстане на 1 мая выявлено уже 894 случая коронавируса, есть два летальных исхода.