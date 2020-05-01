71 новый случай COVID-19 подтвержден в Татарстане по данным на 1 мая. Об этом сообщают в оперштабе РТ.

Шесть новых случаев - завозные, 65 человек заразились после контакта с больными. 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому.

Среди новых случаев 11 детей, 13 человек от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50, 16 - от 50 до 60, восемь - от 60 до 70, четыре - от 70 до 80 и два заболевших старше 80 лет.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Казань, подтверждено 28 новых случаев, 11 - в Зеленодольском районе, семь новых заболевших - в Челнах, шесть - в Альметьевском районе, по три - в Елабужском, Нижнекамском и Сабинском районах, по два - в Арском и Тетюшском, по одному - в Акубаевском, Алексеевском, Балтасинском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском районах республики.

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Выписаны за минувшие сутки 12 человек, девять из них жители Казани, по одному – Набережных Челнов, Лаишевского и Актанышского районов. В общей сложности вылечены 100 человек. Всего на 1 мая в Республике Татарстан зарегистрировано 894 случая COVID-19.

Также подтвержден второй случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией - накануне в больнице скончался житель Елабужского района 1953 года рождения.