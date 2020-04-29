Число спасенных на пожаре в казанской девятиэтажке выросло до 30 человек. Жильцов расселили

29 апреля в Казани на улице Портовая в доме №21 произошел пожар. По данным МЧС РТ, горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома.

По уточнённой информации самостоятельно эвакуировались 60 человек, из них 10 детей. Кроме того, пожарные подразделения по лестничным маршам с применением масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе спасли 20 человек, из них 7 детей. Также по автоматическому коленчатому подъёмнику с вышележащих этажей спасены 10 человек.

О причинах пожара пока не сообщается.

Руководитель исполнительного комитета Казани принял решение о временном расселении жильцов пострадавшего от пожара дома. Всего здесь проживали 224 человека, в том числе 53 ребенка. По родственникам и знакомым размещены 188 человек, в том числе 47 детей. В развёрнутом пункте временного размещения в гостинице «Кварт» размещены 36 человек, в том числе 6 детей. На месте пожара организовано оцепление дома сотрудниками МВД по РТ.