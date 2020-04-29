В Казани на Портовой загорелась девятиэтажка

Сегодня, 29 апреля, на улице Портовая произошел пожар в девятиэтажном доме.

По данным МЧС РТ, сообение в ведомство поступило в 19.17, горела квартира на седьмом этаже в доме № 21 по Портовой. Самостоятельно здание покинули 45 человек, в том числе 18 детей.

Спасатели вывели из дома восьмерых жителей

С восьмого и девятого этажей с применением масок эвакуировали семерых жителей, они находились в сознании, среди эвакуированных - трое детей от 6 до 9 лет. С помощью пожарного подъемника с восьмого этажа также спасли женщину.

В 19.54 было ликвидировано открытое горение. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 64 человека и 22 единицы техники.