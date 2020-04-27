Россиян предлагают штрафовать за лай собак в ночное время

Россиян могут начать штрафовать за бездействие в части нарушения тишины и покоя в ночное время.

Как сообщается на сайте Минюста, в сводке предложений к проекту нового КоАП часть 6 статьи 14.1, предусматривающая административную ответственность за совершение таких действий, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия.

Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями, будь то громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ, но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля.

Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Совфед не планирует поддержать данную инициативу Минюста.

"Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу", — сказал Клишас.