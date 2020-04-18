Сегодня, 18 апреля, в доме №9 по Интернациональной в ЖК "Рябиновый" семья отравилась угарным газом. Об этом корреспонденту ProKazan.ru стало известно от владелицы одной из квартир дома.

"Дома сданы были в 2017 с нарушениями, 3 пятиэтажки с индивидуальными котлами. Там следком Советского района возбудил уголовное дело по неисправной системе вентиляции. Дело расследуется по 238 и 111 УК. А недавно люди начали травиться. Сегодня увезли семью в обморочном состоянии, эта семья уже сдавала кровь на карбоксигемоглобин, это признак угарного газа. Люди постоянно полгода везде жаловались. Бесполезно, вот и так вышло, что отравились" - сообщила женщина.

Также по словам нашей собеседницы, владельцы квартир стремятся их продать. Официальной информации от МЧС РТ по поводу отравления пока не поступало.

Напомним, что с начала года это уже далеко не первый случай отравления. Так, 12 апреля отравилась угарным газом женщина с двумя детьми на Даурской, а в январе из-за этого погибла семья из трех человек в Дербышках.