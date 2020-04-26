Власти Мамадышского района предложили местным жителям, не имеющим в собственности огородных участков, получить их из земель Красногорского сельского поселения, сообщает издание «Нократ».

Для желающих получить участки землю заранее подготовят к посадке овощей.

Исполнительный комитет района принял решение раздать земли нуждающимся, в том числе и по просьбе местных жителей, которые заявили, что в сложившихся условиях хотели бы выращивать овощи и иметь дополнительные доходы.

Заявки принимаются по телефону: 8 (85563) 3-31-00.