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Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России разработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса

25.04.2020, 20:48 174 0 prokazan.ru
Поручение дал Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса. Об этом сообщается на сайте правительства России. 

Указано, что разработкой должны заняться Минтруд, Минздрав, Минэкономразвития и Роспотребнадзор. 

Им поручено "...подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено до 30 апреля.

Напомним, ранее Роспотребнадзор озвучивал условия, на которых в ближайшее время могут начать работу автосервисы, химчистки и салоны красоты.

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