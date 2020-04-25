Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Указано, что разработкой должны заняться Минтруд, Минздрав, Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Им поручено "...подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено до 30 апреля.

Напомним, ранее Роспотребнадзор озвучивал условия, на которых в ближайшее время могут начать работу автосервисы, химчистки и салоны красоты.