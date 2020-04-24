Роспотребнадзор подготовил рекомендации для прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, салонов красоты и парикмахерских. Соблюдая указанные меры безопасности, эти предприятия могут возобновить работу "в ближайшие дни", пишут "Ведомости".

В частности, у всех сотрудников рекомендуется измерять температуру и отстранять от рабочего места с симптомами ОРВИ, уточнять у работников состояние здоровья и возможные контакты с больными или вернувшимися из-за рубежа. Также ведомство советует не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра и граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом или беременных.

Обязательно использование работников маски и перчаток и смена их каждые три часа. Сотрудникам салонов красоты и парикмахерских рекомендуется к тому же носить «пижаму, медицинский халат, шапочку» с регулярной сменой или использовать «респиратор, носки, тапочки или туфли». Во всех заведениях должен быть пятидневный запас СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств.

Посетители и работники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, для этого в помещении можно нанести разметку. Очереди могут формироваться только на улице, с соблюдением дистанции. Парикмахерские и салоны красоты должны принимать клиентов только по предварительной записи, с интервалом не менее 20 минут и обслуживать каждого посетителя в отдельном кабинете.

Помещения после каждого посетителя нужно проветривать и дезинфицировать, при этом фиксируя на фото или видео процесс.

Напомним, что в Татарстане ранее закрытые предприятия уже начинают работу. Так, с 20 апреля в РТ разрешили работать парикмахерским, за неделю цифровые пропуски для этой цели получили порядка 15 тысяч жителей республики, сообщают в Минцифры РТ.