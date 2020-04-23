Татарстан дополнил федеральные меры поддержки бизнеса собственными на сумму 1,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на поддержку отраслей, не вошедших в общероссийский перечень наиболее пострадавших от кризиса. Об этом стало известно на заседании Госсовета РТ.

"Опрос ТПП РФ показал, что 48% предпринимателей не попадают ни под одну из категорий, которым будет оказана господдержка. Поддержка всех организаций реального сектора должна стать первоочередной задачей",- заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Условиями получения госпомощи для бизнеса станет сохранение штата сотрудников и падение на треть объема выручки к уровню прошлого года.

Среди анонсированных республиканскими властями мер поддержки - предоставление льготных микрозаймов на два года под 1% годовых на первые шесть месяцев, субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление поручительства Гарантийного Фонда РТ на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, реструктуризация долгов по кредитам, а также субсидирование стоимости доставки для предприятий по продаже продуктов питания и напитков.