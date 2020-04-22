В Казани разыскивают злоумышленника, который взломал страницу жительницы города в соцсетях и пытался похитить 300 тысяч.

По данным МВД республики, 16 апреля неизвестный взломал страницу в одной из социальных сетей, принадлежащую 22-летней жительнице Казани. Далее, путем обмана подписчиков, кибервзломщик пытался похитить денежные средства. От имени потерпевшей он выложил пост на ее странице, что её мать якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей необходима операция стоимостью около 300 тысяч рублей. На ложную просьбу о сборе денег отозвались некоторые подписчики, которые связались с владелицей страницы. Вследствие этого девушка узнала, что ее аккаунт был взломан. После этого она заблокировала страницу и обратилась в полицию. В результате этого злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел.

В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В отделе полиции «Авиастроительный» проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данные преступления.