33-летнего жителя Казани обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Он отвлекся, когда купал младенца.

Как пояснили в Следокме РТ, 19 марта в городе Казани обвиняемый купал девятимесячную дочь в ванной. В какой-то момент мужчина отлучился в другую комнату к телефону, лег на диван и уснул. Спустя полчаса он проснулся и услышал, что вода переливается через край ванны. Попытки вернуть ребенка к жизни оказались безуспешны.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.