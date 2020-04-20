76 поездов, дополнительно назначенных на предстоящий летний сезон, выводятся из обращения, в их числе поезда, связывающие Казань с Адлером, Новороссийском и Анапой. Об этом сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги.

В список отмененных попали следующие поезда:

№491/492 сообщением Казань – Адлер отменяется отправлением из Казани с 12 июня по четным числам, из Адлера – с 14 июня по четным числам.

№509/510 сообщением Казань – Новороссийск отменяется отправлением из Казани с 6 июня по четным числам, из Новороссийска с 9 июня по нечетным числам.

№515/516 сообщением Ижевск/Казань – Анапа отменяется отправлением из Ижевска с 8 июня по четным числам, из Анапы с 11 июня по нечетным числам.

№375/117 и 118/376 (вагоны беспересадочного сообщения) сообщением Казань – Адлер отменяются отправлением из Казани с 8 апреля до 12 декабря, из Адлера – с 10 апреля по 12 декабря.

Пассажиры, уже купившие билеты на данные поезда, смогут переоформить их или полностью вернуть деньги за билеты.

Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники. Это обусловлено значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.