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Фото kzn.ru

Отменяется ряд поездов, связывающих Казань с югом России

Cегодня, 17:45 97 1 prokazan.ru

76 поездов, дополнительно назначенных на предстоящий летний сезон, выводятся из обращения, в их числе поезда, связывающие Казань с Адлером, Новороссийском и Анапой. Об этом сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги.

В список отмененных попали следующие поезда:

№491/492 сообщением Казань – Адлер отменяется отправлением из Казани с 12 июня по четным числам, из Адлера – с 14 июня по четным числам.

№509/510 сообщением Казань – Новороссийск отменяется отправлением из Казани с 6 июня по четным числам, из Новороссийска с 9 июня по нечетным числам.

№515/516 сообщением Ижевск/Казань – Анапа отменяется отправлением из Ижевска с 8 июня по четным числам, из Анапы с 11 июня по нечетным числам.

№375/117 и 118/376 (вагоны беспересадочного сообщения) сообщением Казань – Адлер отменяются отправлением из Казани с 8 апреля до 12 декабря, из Адлера – с 10 апреля по 12 декабря.

Пассажиры, уже купившие билеты на данные поезда, смогут переоформить их или полностью вернуть деньги за билеты.

Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники. Это обусловлено значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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комментарии

Горожанин
0
20 апреля 2020
18:01
Так, думали давно уже фундаментные блоки на ж/д пути на подступах к столице солнечного Татарстана установили , чтоб разносчики коронавируса сюда не заехали в вагонах . Ан нет, запаздывают с решением однако. ...

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