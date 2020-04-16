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В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает

Cегодня, 15:13 0 prokazan.ru
специальную программу поддержки предпринимателей

eBay в партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром запускает программу поддержки предпринимателей «Открыты на весь мир», позволяющую продолжать работу даже в условиях самоизоляции.

Компания инвестирует 100 миллионов рублей в создание новых возможностей для экспорта товаров малого и среднего бизнеса из России, а также предоставит многие из своих сервисов бесплатно.
 
Программа расчитана на предпринимателей, которые впервые зарегистрировались на площадке и решили продавать за рубеж более 100 наименований товаров. В рамках инициативы после предварительного отбора представители малого и среднего бизнеса получат бесплатную подписку на три месяца на «Магазин eBay» уровня «Премиум» или «Мега-магазин», доступ к обучающей программе экспортных продаж, 50 000 бесплатных листингов в апреле. Кроме того, предпринимателям предоставят помощь персонального консультанта.
 
Партнер программы банк «Открытие» полностью отменил плату за открытие счета и комиссии по основным пакетам услуг РКО для всех предпринимателей и новых продавцов на eBay. Предприниматели без комиссий могут снимать наличные деньги в кассе на зарплату и другие социальных выплат, а также получить в банке «Открытие» кредит под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Это особенно важно для предпринимателей, которые сохраняют рабочие места в условиях кризиса.
 
Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках:

«Кризис, вызванный пандемией, заставляет предпринимателей искать альтернативные пути развития, и, как показывают наши данные, экспорт уже стал одним из них. Только за последние полтора месяца число продавцов из России на eBay увеличилось более чем на  5 000. Мы запустили программу «Открыты на весь мир», чтобы поддержать российский бизнес в эти сложные времена и дать возможность не зависеть от карантина и других препятствий в будущем».    

Надия Черкасова, заместитель председателя правления банка «Открытие»:

«Открытие» — надежный банк-партнер для предпринимателей. В это непростое для них время мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки всех сегментов малого и среднего бизнеса. Банк ввел шестимесячные кредитные каникулы для компаний МСБ из наиболее чувствительных к кризису отраслей. Мы на 3 месяца отменили плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг РКО. Сейчас мы предлагаем поддержку тем, кто ищет новые возможности для старта или развития своего дела. Уменьшив расходы предпринимателей и обеспечив их качественным банковским сервисом, мы помогаем им начать свой успешный бизнес на eBay».

 
Что касается экспортной активности предпринимателей, ее рост наблюдается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. Наиболее активными после двух столиц регионами на площадке еВау за полтора месяца стали Удмуртия (более 10 000 проданных товаров), Белгород (3 500+ товаров), Краснодарский край (3 000+ товаров), Ярославль (2 600+ товаров) и Карелия (2 000+ товаров). В рамках программы «Открыты на весь мир» компания eBay продолжит отдельное сотрудничество с Удмуртской Республикой, стартовавшее в 2019 году благодаря проекту “Регионы экспорта”. Заявки на участие от удмуртских экспортеров будут направлены на рассмотрение для получения дополнительной поддержки от правительства региона на развитие бизнеса.
 
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:

«Если раньше выход на мировые маркетплейсы был выбором самых прогрессивных предпринимателей, то теперь в новой реальности — это необходимое условие развития. Именно поэтому участие в данном проекте — не просто отличная возможность, а практически обязательный выбор тех, кто завтра хочет быть конкурентоспособным на глобальном рынке».

 
Вероника  Никишина, генеральный директор АО «РЭЦ»:

«Малый и средний бизнес больше других почувствовал на себе слом мировой экономики. При этом работа на экспорт в онлайне не только не остановилась, но стала еще более интенсивной, так как позволяет осуществлять практически весь экспортный цикл, не выходя из дома. Мы активно поддерживаем инициативы наших партнеров, направленные на введение дополнительных льгот по выходу и продвижению продукции российских компаний во всем мире. Поддержка, которую предоставляет eBay, делает вход в эту экосистему еще доступнее. Мы призываем российские компании воспользоваться этой возможностью переориентировать свой бизнес на онлайн и открыть новые экспортные рынки».

Самый высокий рост среди категорий товаров, продаваемых за рубеж из России на платформе eBay, показали «Растительные и пищевые добавки» (+300%), «Парфюмерия» (+151%), «Витамины и минералы» (+130%) и «Видеоигры» (+100%).

 
Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках:

«Пандемия внесла коррективы в привычный уклад жизни. Предприниматели, в первую очередь владельцы малого и среднего бизнеса, нуждаются в помощи и новых решениях от глобальных партнеров. Возможность открыть свой бизнес на весь мир через площадку eBay даст предпринимателям доступ к круглосуточной торговле на аудиторию в 183 миллиона покупателей. А благодаря упрощенной схеме подтверждения 0% НДС для розничных экспортеров и удешевлению рубля, товары российских продавцов становятся максимально конкурентоспособными на международном рынке».

Ознакомиться с подробной информацией о программе и условиях участия можно на странице "Открыты на весь мир”. Актуальная информация про экспорт из России и поддержку существующих продавцов доступна на экспортном хабе eBay.

 
 
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) является глобальным лидером в области коммерции и включает в себя платформы Marketplace, StubHub и Classifieds. Вместе мы помогаем миллионам покупателей и продавцов по всему миру находить друг друга, а также создаем и обеспечиваем уникальные возможности за счет электронной торговли (Connected Commerce). Основанная в 1995 году в Сан-Хосе, Калифорния, компания eBay является одной из крупнейших в мире торговых площадок, предлагающей огромные преимущества и уникальный выбор товаров. В 2019 году валовый объём продаж, осуществлённых через eBay, достиг 90 млрд долларов США.
С более подробной информацией о компании, а также с глобальным портфолио онлайн-брендов eBay можно ознакомиться на сайте www.ebayinc.com.
 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге