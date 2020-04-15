В природном заказнике под Казанью среди ночи поймали браконьеров из Чувашии

Двое браконьеров из Чувашской республики незаконно добывали рыбу в Верхнеуслонском районе на территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля "Свияжский".

По сведениям Госкомитета РТ по биоресурсам, обнаружить их удалось в ходе совместного рейда, проведенного начальником заказника и начальником Верхнеуслонского районного отдела Госкомитета. К этому времени нарушителям удалось сетями выловить 26 рыб, был нанесен значительный урон водным биоресурсам.

Для выявления всех обстоятельств на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, изъяты сети и лодка. Меры Госкомитета по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требования в области сохранения водно-биологических ресурсов и объектов животного мира будут продолжены в усиленном режиме, сообщается в ведомстве.