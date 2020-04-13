В Казани на самоизоляции выросло число убийств и «пьяных» преступлений

С начала режима самоизоляции в Казани выросло число убийств, мошенничеств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью и преступлений, совершенных нетрезвыми горожанами. Об этом сообщил замначальника УМВД Казани Валерий Саматошенков на деловом понедельнике в мэрии.

При этом, как отметил Саматошенков, общее число зарегистрированных преступлений в Казани снизилось – в первую неделю на 8%, во вторую – 14%.

За последние 2 недели выросло количество грабежей – если ранее в среднем за неделю фиксировалось по 8 таких преступлений, то в период самоизоляции их число увеличилось до 10-14 в неделю. В основном они совершаются в магазинах, а предметом преступного посягательства становятся продукты питания и алкоголь.

Адаптировались к сложившейся ситуации мошенники – каждое третье преступление в городе совершено в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Валерий Саматошенков рассказал, что увеличилось число краж со счетов под предлогом получения моментального выигрыша. Если раньше регистрировалось 2-3 факта в месяц, то сейчас – по 10 в неделю. Выросло число преступлений, связанных с продажей товаров в интернете, в частности, медицинских масок.

Напомним, что в конце марта мошенники похитили у одной из аптек города 87 тысяч рублей. От лица заведующей они попросили фармацевта перевести все деньги из кассы якобы за поставку масок и антисептиков.