За сутки от коронавируса в России умерли 18 человек, выявлено более 1700 заболевших

За последние сутки в России подтверждены 1786 случаев новой коронавирусной инфекции в 57 регионах, сообщают в оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах. По данным оперативного штаба, в Татарстане за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
По выздоровлению за сутки выписано 97 человек, таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек.
Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 12 в Москве, 2 в Краснодарском крае, 1 в Республике Марий Эл, 1 в Нижегородской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Ямало-Ненецком АО. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека.
Напомним, всего в Татарстане на сегодняшний день выявлено 50 случаев COVID-19, 14 человек выздоровели, летальных исходов нет.
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В Москве начинают рассматривать все пневмонии как коронавирусные, после того как обнаружилось, что точность российских тестов всего 70-80 %
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