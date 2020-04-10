За сутки от коронавируса в России умерли 18 человек, выявлено более 1700 заболевших

За последние сутки в России подтверждены 1786 случаев новой коронавирусной инфекции в 57 регионах, сообщают в оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах. По данным оперативного штаба, в Татарстане за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

За сутки в России выявили 1786 заболевших коронавирусом

По выздоровлению за сутки выписано 97 человек, таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек.

Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 12 в Москве, 2 в Краснодарском крае, 1 в Республике Марий Эл, 1 в Нижегородской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Ямало-Ненецком АО. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека.

Напомним, всего в Татарстане на сегодняшний день выявлено 50 случаев COVID-19, 14 человек выздоровели, летальных исходов нет.