В Татарстане планируют создать единую платформу для обучения школьников

В Татарстане хотят разработать единую платформу для онлайн-обучения школьников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Накануне, 8 апреля, президент РТ Рустам Минниханов посетил дистанционные занятия школьников из Набережных Челнов. Во время "встречи" дети сообщили о необходимости создания единой платформы для онлайн-занятий. Сейчас учителя используют сразу несколько платформ, среди них "Учи.ру", "Российская электронная школа", "Виртуальные факультативы" на порталах edu. tatar, Zoom и другие.

Во время сегодняшнего онлайн-брифинга Лилия Галимова сообщила:

«Президент РТ сказал, что сейчас прорабатывается вопрос возможности создания отдельной образовательной платформы в республике».