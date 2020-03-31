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Татарстанцам вернут регистрационные взносы в связи с отменой Югорского лыжного марафона

Cегодня, 11:42 0 Автор: prokazan.ru

Определен порядок возврата стартовых взносов участникам VIII традиционного международного «Югорского лыжного марафона», организаторами которого выступали правительство ХМАО-Югры, федерация лыжных гонок Югры и автономное учреждение «ЮграМегаСпорт» в партнерстве с банком «Открытие».

Регистрационные взносы будут возвращены участникам марафона в течение апреля 2020 года на счета, с которых поступала оплата. Банк «Открытие» со своей стороны приложит все усилия, чтобы помочь организаторам вернуть все сборы максимально быстро и удобно для спортсменов.

Основанием для отмены международного мероприятия стали постановление губернатора Югры № 17 от 06.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также приказ департамента физической культуры и спорта Югры от 12.03.2020.

«Югорский лыжный марафон» должен был состоятся 11 апреля 2020 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Всего на момент отмены марафона на участие в нем было зарегистрировано более 1400 лыжников из трех стран и 32 регионов России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

 

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