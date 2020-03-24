Казанские волонтеры покупают продукты для пенсионеров, которые находятся в самоизоляции

В Казани волонтеры начали доставлять продукты одиноким пенсионерам, находящимся из-за сложной эпидемиологической обстановки в самоизоляции.
На сегодняшний день во всех районах города открыты горячие линии, на которые могут обратиться пожилые люди. В пресс-службе мэрии уточнили, что заказать можно только доставку лекарств и товаров первой необходимости, а также оплату коммуналки; покупки делаются за счет самих пенсионеров.
Все волонтеры перед началом работы проверяют температуру и заполняют чек-лист о том, что они полностью здоровы. Перед контактом с пожилыми людьми надевают маски и обрабатывают руки антисептиком, после похода в магазин - аналогично.
На сегодняшний день в штабе волонтеров для оказания помощи одиноко проживающим пожилым людям работают 30 человек. Набор добровольцев продолжается: присоединиться могут все желающие казанцы старше 18 лет, не имеющие никаких респираторных заболеваний. Для этого нужно оставить заявку и контактные данные на сайте или в группе в социальных сетях.
Телефоны горячей линии работают с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы - (843)519-34-06;
Вахитовский и Приволжский районы - (843)264-30-86;
Кировский и Московский районы- (843)557-76-10;
Советский район - (843)272-17-97.
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