Казанские волонтеры покупают продукты для пенсионеров, которые находятся в самоизоляции

В Казани волонтеры начали доставлять продукты одиноким пенсионерам, находящимся из-за сложной эпидемиологической обстановки в самоизоляции.

На сегодняшний день во всех районах города открыты горячие линии, на которые могут обратиться пожилые люди. В пресс-службе мэрии уточнили, что заказать можно только доставку лекарств и товаров первой необходимости, а также оплату коммуналки; покупки делаются за счет самих пенсионеров.

Все волонтеры перед началом работы проверяют температуру и заполняют чек-лист о том, что они полностью здоровы. Перед контактом с пожилыми людьми надевают маски и обрабатывают руки антисептиком, после похода в магазин - аналогично.

На сегодняшний день в штабе волонтеров для оказания помощи одиноко проживающим пожилым людям работают 30 человек. Набор добровольцев продолжается: присоединиться могут все желающие казанцы старше 18 лет, не имеющие никаких респираторных заболеваний. Для этого нужно оставить заявку и контактные данные на сайте или в группе в социальных сетях.

Телефоны горячей линии работают с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы - (843)519-34-06;

Вахитовский и Приволжский районы - (843)264-30-86;

Кировский и Московский районы- (843)557-76-10;

Советский район - (843)272-17-97.