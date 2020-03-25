В России из-за ситуации с коронавирусом семьям с детьми организуют дополнительные выплаты

Сегодня в обращении к жителям России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, которые введут в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

В ближайшие три месяца семьям, в которых растут дети до трех лет включительно, будут выплачивать по пять тысяч в месяц на каждого малыша. Мера рассчитана на ближайшие три месяца.

"Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком", - отметил президент РФ.

Также будет ускорено назначение выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Их поручено начать выплачивать уже в июне.

"Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание" - подытожил Путин.

Напомним, ранее президент России также объявил следующую неделю нерабочей.