«Пункт назначения какой-то»: в Казани ветром снесло металлический павильон

В социальных сетях появилось видео с последствиями сильного ветра в Казани. На кадрах, снятых в Царево, видно, как металлический павильон, прикрывающий мусорные контейнеры, сдувает ветром и переворачивает.

При этом позади контейнеров секундой раньше падания проехала легковая машина. Судя по видео, автомобиль не пострадал.

"Ладно рядом никого не было...."

"Унистрой мусорку нормально сделать не может, как люди в их жк живут?!"

"Ни кто не пострадал?"

"Просмотрите вокруг может соседнего дома уже нет"

"Пункт назначения,какой-то."

"Похоже столбы не забетонировали" - комментируют казанцы в социальных сетях.

Напомним, ранее МЧС РТ предупреждало горожан о надвигающейся непогоде: казанцам обещали снегопад, метель и ветер до 22 метров в секунду.