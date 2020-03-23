На Казань надвигается метель и сильный ветер

Снег и сильный ветер в предстоящие сутки обещает казанцам Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, вечером 23 марта, ночью и днем 24 марта в Казани и на территории Республики Татарстан ожидаются сильный снег, метель, ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров.

Также метеорологи прогнозируют сильный ветер: ночью порывы достигнут 17-22 метров в секунду, днем - 15-17 метров в секунду. Также в ночные и утренние часы в Казани ожидается гололед, на дорогах гололедица, заносы и снежная каша.

В данных погодных условиях пешеходам и водителям следует помнить об осторожности и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.