Татарстанцы пытались незаконно привезти из Турции более 2 тысяч ювелирных изделий

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая в ходе таможенного контроля авиарейса «Стамбул-Казань» специалисты выявили три факта незаконного ввоза ювелирных изделий.

По информации пресс-службы ведомства, в багаже трех жителей Татарстана, выбравших для прохождения таможенного контроля «зеленый» коридор, находились кольца, браслеты, серьги, кулоны, цепочки из металла серебристого цвета. Большинство изделий имели камни различных цветов, форм и размеров. У двух жителей Лениногорска находилось при себе 1066 и 1015 изделий, соответственно, а у жительницы Набережных Челнов - 178. Все изделия находились в индивидуальных упаковках. Некоторые содержали ярлык с маркировкой «made in turkey 925», в других указания на страну происхождения не было. На каждом изделии имелись пробы, изготовленные методом тиснения «925».

Как пояснили представители татарстанской таможни, количество и характер груза не позволяют трактовать его как предметы для личного пользования. Таким образом, граждане за провоз незадекларированного товара привлечены к административной отвественности.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 23 марта, Россия временно закрыла авиасообщения со всеми странами мира. Исключения составляют некоторые чартерные рейсы и рейсы из Москвы.