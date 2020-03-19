В России коронавирусом заболело еще полсотни человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, за последние сутки инфекция выявлена еще у 52 человек на территории страны. Все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагоприятной обстановкой. Таким образом, всего в России зарегистрировано 199 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших выявлено в Москве – 12 случаев, по пять - в Московской и Свердловской областях, по три случая - в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях. По двое заразившихся выявили в Тамбовской,Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

По одному случаю коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки еще в 13 регионах страны, в их числе Нижегородская, Оренбургская, Саратовская область, Пермский край и Чувашия. В Татарстане единственный на данный момент заболевший выявлен 17 марта.