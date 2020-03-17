По стоимости проездного на общественный транспорт Казань обогнала Москву

Аналитики портала Picodi решили изучить стоимость билетов на общественный транспорт в крупных городах страны.

Выяснилось, что стоимость проездного на все виды общественного транспорта в столице Татарстана превышает стоимость аналогичного в Москве: 2170 рублей в столице России против 2500 рублей - в Казани. Самым дорогой проездной - в Петербурге, месяц безлимитных поездок обойдется в 3015 рублей. При этом в Казани и Петербурге проездной действует на четырех видах транспорта: это метро, трамвай, троллейбус и автобус, в Москве к ним добавляются Московские центральные диаметры.

Самым дешевым оказался проездной в Ростове-на-Дону - он обойдется в 1657 рублей, однако действует только на автобусы.

Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, за что казанцы не любят общественный транспорт, и что с этим будет делать мэрия.