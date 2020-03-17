По стоимости проездного на общественный транспорт Казань обогнала Москву

Аналитики портала Picodi решили изучить стоимость билетов на общественный транспорт в крупных городах страны.
Выяснилось, что стоимость проездного на все виды общественного транспорта в столице Татарстана превышает стоимость аналогичного в Москве: 2170 рублей в столице России против 2500 рублей - в Казани. Самым дорогой проездной - в Петербурге, месяц безлимитных поездок обойдется в 3015 рублей. При этом в Казани и Петербурге проездной действует на четырех видах транспорта: это метро, трамвай, троллейбус и автобус, в Москве к ним добавляются Московские центральные диаметры.
Самым дешевым оказался проездной в Ростове-на-Дону - он обойдется в 1657 рублей, однако действует только на автобусы.
Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, за что казанцы не любят общественный транспорт, и что с этим будет делать мэрия.
комментарии
Может это комплексная проблема?
Везде проезд дорожает, только где-то быстрее, а где-то за счет фед.бюджета покрывают: Москва, Чечня, Крым и т.д.
1. Крепкие хозяйственнички продают землю под коммиблоки, новые же рабочие места поблизости никто не создает (дворники-садовники не в счет);
2. Транспортная инфраструктура перестает справляться с траффиком и маятниковой миграцией, в итоге - пробки каждый день;
3. Крепкие хозяйственнички расширяют дороги, но пробки никуда не деваются;
4. Крепкие хозяйственнички отжимают полосу под ОТ;
5. ОТ перестает справляться с нагрузкой;
6. Крепкие хозяйственнички поднимают цену за проезд, объясняя это курсом доллара или еще менее связанными вещами
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