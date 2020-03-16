Гендиректора ООО "Таткомплект" обвиняют в уклонении от налогов. По данным прокуратуры РТ, 47-летний мужчина скрыл от налоговой 127 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2015-2018 годах фигурант дела представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость, включив в неё заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с двумя контрагентами, которые якобы поставляли товары и оказывали услуги. Тем самым бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов.

Свою вину мужчина признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" по существу рассмотрит суд.

Напомним, что ранее в сокрытии от налогообложения более 9 миллионов рублей заподозрили машинно-технологическую компанию "Ак Барс".