В Казани глава МЧС установил пожарные извещатели в квартире многодетной семьи

13 марта начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин установил противопожарные датчики в квартире многодетных казанцев, сообщают в пресс-службе МЧС.

Генерал лично прикрепил устройства во всех комнатах квартиры Слеповых.

В Татарстане проходит шестой этап по безвозмездной установке автономных пожарных извещателей для семей, в которых на иждивении имеются дети-инвалиды, а также семей с тремя детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Благодаря противопожарным датчикам на пожарах спаслись 75 человек, в их числе 23 ребенка, сообщают в МЧС.