В Казани будут судить парня, который напоил и изнасиловал девочку-подростка

22-летнего казанца обвиняют в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и ее изнасиловании.

По сообщениям Следкома РТ, вечером 14 декабря 2019 обвиняемый вместе со знакомым пригласили в сауну трех девочек 2005 года рождения. В дальнейшем он напоил одну из них водкой, после чего изнасиловал и совершил действия сексуального характера.

О произошедшем пострадавшая девочка рассказала подруге, в дальнейшем это стало известно родителям девочки, которые обратились в правоохранительные органы.

Свою вину мужчина не признал, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

