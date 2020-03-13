В баре Казани пьяный мужчина пытался отобрать деньги у пьяного пенсионера

Росгвардейцы задержали в казанском баре мужчину, который пытался отобрать деньги у пенсионера.

По данным ведомства, 11 марта около 17 часов в кафе на улице Гудованцева сработала тревожная сигнализация. Прибывшая на место группа задержания вневедомственной охраны обнаружила, что 38-летний гражданин пытался отобрать у 74-летнего посетителя деньги. Оба мужчины ранее были судимы и в момент инцидента находились в пьяном виде.

Патрульный экипаж задержал подозреваемого на месте совершения преступления и передал полицейским для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.