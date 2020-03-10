Казанцы возмущены свалками после 8 Марта

Жители Казани возмутились свалками цветочных отходов. Беспорядок, который после себя оставили уличные торговцы, можно увидеть на фото из соцсетей. Разбросаны огромные кучи коробок и мешков вперемешку с остатками цветов.

Пользователи интернета запечатлели свалки в Московском районе Казани. Без комментариев не оставили:

“В этом вся суть Казани. Каждый думает о своей заднице, отсутствие культуры и воспитания на лицо”;

“Человек живет в свинарнике. Думает, что все за него должны делать”.

Многие обратили внимание на то, что виноваты не продавцы, а арендодатель:

“А, может, надо было при сдаче в аренду организовать урны большие, нормальные прилавки. Виновных надо искать глубже...тех, кто позволил там продавать” ;

“Места скорее всего сдавались в аренду. И уборка лежит на арендодателе, т.е на рынке”.