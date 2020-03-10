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Фото: социальные сети

Казанцы возмущены свалками после 8 Марта

Cегодня, 13:05 72 3 Автор: prokazan.ru
Торговцы цветов оставили горы мусора на улицах города

Жители Казани возмутились свалками цветочных отходов. Беспорядок, который после себя оставили уличные торговцы, можно увидеть на фото из соцсетей. Разбросаны огромные кучи коробок и мешков вперемешку с остатками цветов.

Пользователи интернета запечатлели свалки в Московском районе Казани. Без комментариев не оставили:

“В этом вся суть Казани. Каждый думает о своей заднице, отсутствие культуры и воспитания на лицо”;
“Человек живет в свинарнике. Думает, что все за него должны делать”.

Многие обратили внимание на то, что виноваты не продавцы, а арендодатель:

“А, может, надо было при сдаче в аренду организовать урны большие, нормальные прилавки. Виновных надо искать глубже...тех, кто позволил там продавать” ;
“Места скорее всего сдавались в аренду. И уборка лежит на арендодателе, т.е на рынке”.

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комментарии

Горожанин
0
10 марта 2020
13:08
Мрази, свиньи и скоты
Горожанин
0
10 марта 2020
13:33
Сами же казанцы и насрали там.
Или пиндосы специально прилетели на 8-ое марта?
Горожанин
0
10 марта 2020
14:00
Конечно пендосы насрали, и хохлы добавили. А казанцы это чистые и духовные люди, высоко-сранные ой высоконравственные. Ты что не веришь?
В ответ на комментарий пользователя
Сами же казанцы и насрали там.
Или пиндосы специально прилетели на 8-ое марта?
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