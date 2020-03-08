В Казани мужчина пытался защитить свою дочь от хулиганов и получил ножевое

Накануне возле одного из ночных клубов в центре Казани произошла потасовка. К двум девушкам начали приставать двое неизвестных, после чего одна из них позвонила своему отцу.

Спустя время, на место прибыл отец одной из девушек и начались "разборки" с обидчиками. В какой-то момент выяснения вышли из под контроля и завязалась драка, в которой отец девочки получил удар ножом от хулиганов.

В момент ранения из клуба вышла охрана, а обидчики сразу же скрылись с места. К счастью, ранение которое получил мужчина оказалось не смертельным и его жизни ничего не угрожает. Что касается девушек, то одна из них получила многочисленные ушибы. На данный момент стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.