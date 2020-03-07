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Фото ProKazan.ru

«Хотела букет, а он принес крыс»: топ подарков на 8 марта, от которых девушки пришли в бешенство

Cегодня, 12:15 53 2 Автор: prokazan.ru
Фотоподборка в стиле «Ожидание - реальность»

В преддверии Международного женского дня сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, о каких подарках в этот праздник мечтают россиянки.

На 8 марта они бы не отказались от ювелирных украшений, косметики и парфюмерии. 

Именно такие подарки и собираются дарить мужчины в этом году, отмечает сервис "Авито". Есть и те, кто собирается подарить одежду, посуду или книгу. Всего 2% респондентов собираются подарить своим дамам туристическую поездку или животное.

Корреспондент ProKazan.ru поинтересовался у казанских девушек, о каких подарках они мечтают и что им обычно дарят на этот праздник. 

Виктория несколько лет встречается со своим молодым человеком. Они познакомились в Интернете, встретились и влюбились. Уже который год на каждый праздник девушка ждет от своего молодого человека предложение руки и сердца. Однако он будто не понимает намеков! В прошлом году на 8 марта он преподнес ей беспроводные наушники. 

А вы бы что выбрали: пойти под венец или получить удобный гаджет и слушать "Свадебный марш" Мендельсона хоть каждый день? Кстати, кольца, как и беспроводные наушники, очень часто теряются.

Многие помнят камеру моментальной печати фотографий Polaroid 600 из 90-ых. Сейчас они снова в моде. Вот и журналист Яна мечтает о такой стильной и функциональной вещице. В прошлом году в Международный женский день ей подарили сертификат в парфюмерный магазин. Девушку ничуть не расстроил такой подарок. 

А как вы думаете, что лучше: зеркальная фотокамера с хорошим объективом или камера моментальной печати?

Еще одна наша собеседница Ольга рассказала, что в этом году ее молодой человек преподнес ей подарок заранее. Она очень хотела большой букет цветов, но ей подарили смартфон последней модели. 

Оля, цветы завянут через три дня, а телефон несколько лет прослужит тебе верой и правдой!

Аделина не любит сюрпризы и обычно сама себе покупает подарки на деньги, которые ей дает муж. В прошлом году любящий супруг подарил ей ювелирное украшение, которое ей не понравилось. Но носить его девушке приходится, чтобы не обидеть возлюбленного.

А вы бы стали носить украшение, которое вам не по вкусу?

Менеджер Екатерина призналась, что с детства мечтает о собаке. Она даже хотела стать кинологом, лишь бы проводить время с четвероногими друзьями. Однако парень не разрешает ей заводить щенка и стабильно дарит тюльпаны. 

C'est La Vie! Сначала животных запрещают заводить родители, а потом парни. 

Продавец-консультант Эльвира грезит о новой модели известного смартфона. Но пока девушка не встретила того, кто бы мог осуществить ее мечту. Экс-бойфренд в шутку подарил ей в прошлом году носки.

Может, оттого он теперь и бывший? 

Студентка Алия не отказалась бы от любого букета в Международный женский день, но в прошлом году друг подарил ей плюшевых крыс. 

На что он намекает?

Еще одна студентка Динара мечтает получить в подарок фляжку, но знакомые парни упорно дарят конфеты. 

Может быть, иногда просто нужно спросить: "А что ты хочешь получить в подарок?"

Учительница Евгения постоянно намекает молодому человеку, что она не прочь съездить отдохнуть на Бали. Она уже купила новый чемодан, шляпку от солнца и еще несколько летних вещей. В последнее время предлагает за ужином пересмотреть выпуски программы "Орел и решка" о Бали. В прошлом году он дарил ей любимые духи. 

Получится ли у Жени отправиться в долгожданное путешествие или ей нужно сменить тактику или бойфренда?

Бухгалтер Алена всегда рада деньгам. Девушка отметила, что не любит подарочные сертификаты, потому что они "заставляют тебя идти в определенный магазин". Ей также не нравятся бесполезные подарки, которые не выполняют никаких функций. В прошлом году на 8 марта ей почему-то подарили статуэтку лошади. Она тщательно скрыла свое недоумение по поводу презента и вскоре передарила его знакомому, который увлекается конным спортом. 

А что вы делаете с ненужными подарками? 

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комментарии

Русский обыватель
0
07 марта 2020
12:21
А меня мой жеребец Махматжон на 8 марта на автобусе бесплатно покатает! И потом у нас на конечной будет романтическая шаурма
Наноправославный психохристианин
0
07 марта 2020
12:28
Фляжку, походу та ещё алкоголичка )))
Горожанин
0
07 марта 2020
13:04
Если бы так на 23 февраля проанализировали ожидания и подарки для мужчин , то носки и носовые платки были бы в тренде )))
Горожанин
0
07 марта 2020
13:06
Фляжка не для алкашей.

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