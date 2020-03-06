Появилось видео с места падения люльки на стройке в Казани

Накануне вечером в Казани на стройке с десятиэтажного дома упала люлька. Об этом сообщили в МЧС РТ. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия.

На кадрах видно, как спасатели укладывают пострадавшего на носилках в машину скорой. Всего около строящегося дома насчитали четыре кареты скорой.

Напомним, что вчера вечером на стройке на Ершова с высоты сорвалась люлька. В ней находилось пятеро рабочих, двое из них погибли на месте, один смог удержаться за трос и забраться в окно на пятом этаже, еще двое рабочих получили тяжелые травмы при падении. Как сообщили в Минздраве РТ, в больнице позже умер третий пострадавший, передает ТАСС.