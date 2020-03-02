В казанских такси появятся таблички на шрифте Брайля

В такси Казани могут установить таблички на шрифте Брайля. Об этом сообщают в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Инициатива принадлежит городским властям. Помимо табличек, они предложили оборудовать места для инвалидного кресла. Об этом заявили на совещании перевозчиков в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. На табличке планируют разместить информацию о водителе и компании.

При этом, как отметили перевозчики, многие машины такси переводят на газовое оборудование, а в таких машинах места для установки инвалидных кресел нет.

Инициатива носит рекомендательный характер, отметили в пресс-службе Общественного совета.