В Казани посадят деревья на 280 млн рублей

Администрации всех семи районов Казани проведут совместную закупку на общую сумму в 279,5 млн рублей.

Тендер касается посадки высокодекоративных деревьев на так называемых «гостевых маршрутах» Казани.

Дороже всего — 81,9 млн рублей — будет стоить высадка деревьев в Советском районе. На Приволжский и Вахитовский районы выделят еще 81,4 млн рублей, на Кировский и Московский — 61,5 млн, на Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — 54,7 млн.

В рамках тендера посадят липы, вязы, ели, клены, рябины, яблони, тополи, березы, лиственницы.

Деревья посадят на омногих улицах, в том числе — Вишневского, Парина, Габишева, Лесгафта, Зорге, Тихомирнова, Театральная, Ульянова-Ленина, Оренбургский тракт, Чернышевского, Фучика, Карла Маркса, Зинина, Баумана, проспект Победы, Аметьевская магистраль, Сибгата Хакима, Чистопольская, Ямашева, Ленинская дамба.