На Масленице в Казани выступит певица Виктория Дайнеко

В лесопарке "Лебяжье" на Масленице выступит Виктория Дайнеко. Праздник пройдет 1 марта, начнется программа в 10 утра, в 13 часов состоится сжигание чучела, после чего ожидается концерт звезды.

Также организаторы обещают гостям праздника различные соревнования, будут работать фуд-корты. Для удобства казанцев 1 марта до остановки "Лебяжье" будут курсировать 23 автобуса маршрута №36, 28 автобусов маршрута №46 и 21 автобус маршрута №72. Транспорт по этим маршрутам будет работать по графику рабочего дня, среднее ожидание составит не более 10 минут. Для автомобилистов вдоль Горьковского шоссе организуют бесплатную автостоянку.