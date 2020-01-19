На дорогах Казани застрял кроссовер, провалившись в яму

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Видеозапись с места событий появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как на одной из центральных улиц кроссовер Mitsubishi ASX застрял в яме прямо на дороге. Водитель попытался выбраться самостоятельно, но у него ничего не получалось. Такое неприятное происшествие стало причиной пробки, растянувшейся на всю улицу.

"Завтра, наверное, большегрузы будут в ней буксовать", - прокомментировал ситуацию автор видеозаписи.

"За пару дней туда провалились колёсами несколько машин, повредили бампера, диски, резину. В пробке стоит и машина "Скорой помощи" в том числе", - сообщили в соцсетях жители города.

Отметим, на дорогах Казани заметно участились случаи ДТП. Например, накануне вечером в центре города столкнулись две легковушки. В результате аварии один из автомобилей врезался прямо в светофор.