На лайнере Diamond Princess, где находятся двое казанцев, коронавирусом заразилась гражданка России

На лайнере Diamond Princess в Японии коронавирусом заразилась гражданка России. Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным информагентства, в ближайшее время женщину госпитализируют и окажут ей необходимую медицинскую помощь. В посольстве также подчеркнули, что держат ситуацию с заболеваемостью на контроле, пишет издание. Всего на борту находится 3,4 тысячи человек, число заболевших превысило 450 человек.

Напомним, что на круизном лайнере Diamond Princess, с 5 февраля стоящем на рейде из-за карантина по коронавирусу близ японской префектуры Канагава, находится семья из Казани.