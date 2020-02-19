Ученые КФУ рассказали, какие территории Казани можно внести в список особо охраняемых

В КФУ назвали территории Казани, которые рекомендованы к внесению в список ООПТ (особо охраняемых природных территорий).

Студенты и преподаватели кафедры природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов вуза исследовали экологическое состояние ряда объектов живой природы в черте города. По данным пресс-службы КФУ, в список пока вошли шесть объектов. Это Белянкинский (у поселка Белянкино), Акинский (у поселка Аки), Солдатский (у поселка Дербышки) леса, а также три водно-болотных комплекса, которым дали названия: «Крачковые озера» (пойма реки Казанки в районе моста «Миллениум»), «Долина древних рек» (побережье реки Казанки с притоками рек Киндерки, Солонки, Ноксы и Сухой реки, с многочисленными озерами и водно-болотными угодьями) и «Подувалье» (территория близ поселка Мирный).

Все перечисленные угодья имеют высокую ценность, здесь обитают краснокнижные и редкие животные и растения. Как подчеркивают в Казанском федеральном университете, если указанные территории войдут в перечень ООПТ, на них можно будет развивать экотуризм.

На данный момент в РТ насчитывается более 180 особо охраняемых природных территорий, среди них две - федерального значения (Национальный парк «Нижняя Кама» и Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник). При этом «Нижняя Кама» входит в число самых популярных у туристов национальных природных парков.